1 сентября в Мурманске распахнул свои двери новый Губернаторский лицей

Это учреждение станет храмом знаний для юных северян, которые будут здесь учиться. Посмотреть на итог работы строительства, а заодно и поздравить учеников с началом большого пути пришёл губернатор Андрей Чибис.

Три этажа и десятки разнообразных кабинетов, в которых ученики будут грызть гранит науки. Помимо современных стандартных учебных классов в лицее открыт технопарк нового поколения с робототехникой, 3Д-технологиями, судомоделированием, беспилотными системами и инженерной графикой. Для лицеистов также будут работать образовательные площадки в МАУ, Центре инженерно-технологического творчества, на производствах нашего региона.

Пётр Оборин, генеральный директор «Новатэк-Мурманск»: «Очень важно, чтобы дети не просто учились, а получали хорошее образование и уезжали в престижные вузы Санкт-Петербурга и Москвы. Важно, чтобы они здесь понимали, что у них есть в регионе, где работают их родители, какие предприятия есть и как можно там себя реализовать».

В новом лицее предусмотрены индивидуальные программы обучения с возможностью пребывания детей весь день. В экспериментальном формате даже разработано специальное арктическое меню для питания учащихся.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Подход такой: в 9 пришёл ребёнок в школу и в 6 или 8 вечера ушёл. Будут донастройки по времени. И он ушёл, позанимавшись не только учебой, но и спортом, дополнительным образованием: робототехникой, в технопарке, в школьном театре. И ещё умудрился домашнее задание здесь сделать. Следующим шагом мы постараемся сделать так, чтобы дети и из других городов региона могли здесь учиться».

Для 375 школьников этот год стал особенным. Ведь они прошли непростой отбор и стали учащимися Губернаторского лицея. Теперь впереди много интересного. Программа выстроена по принципу непрерывной образовательной траектории – от школы до университета и первого места работы.

Лариса Михайлова, директор Губернаторского лицея: «Самое главное в нашем лицее – это люди. Наш педагогический коллектив очень сильный, талантливый - профессионалы своего дела. Именно они будут вместе с вами в течение всего учебного года. Будут помогать решать сложные проблемы, задачи, вдохновлять. И вместе вы пойдёте к дорогам будущего».

Лицей станет ступенью подготовки востребованных кадров для экономики региона по направлениям, отражающим стратегическое развитие Арктики: Северный морской путь, минеральные ресурсы и технологии, арктические биоресурсы и биотехнологии.