1 сентября в Мурманской области начнёт работу «лаборатория на колесах»

С 1 сентября мобильный технопарк «Кванториум» отправится в самые отдалённые уголки нашей области. Благодаря лаборатории на колесах школьники смогут освоить навыки робоконструирования, моделирования и лазерной гравировки.

Мобильный «Кванториум», построенный на базе современного грузовика, припаркован возле Центра дополнительного образования «Лапландия». Пока выездов по области у экипажа современной лаборатории на колесах не было, но скоро с современными технологиями в сфере образования смогут познакомиться дети даже из самых отдаленных населённых пунктах нашего региона.

Дмитрий Рязанов, и.о. директора ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»: «Приезжает автобус на две недели, с оборудованием - ноутбуки, 3Д принтеры, материалы. Приедут педагоги и инженеры».

Ученики смогут за небольшой промежуток времени пройти курс интенсивного обучения по одной из трёх программ и ознакомятся с самыми современными специальностями.

Анна Головина, министр образования и науки Мурманской области: «Сейчас очень много делается в нашем регионе, чтобы создать равные возможности для получения равных образовательных услуг вне зависимости от того, где проживают ребята - в Печенгском районе или Мурманске. Нам трудно в один момент оснастить во всех населенных пунктах необходимую материально–техническую базу, но нам нужно работать над тем, чтобы у ребят была возможность заниматься техническим творчеством».

Специалисты и инженеры перед началом учебного года установят в передвижной лаборатории высокотехнологичное оборудование: 3D-принтер, квадрокоптеры, оборудование для моделирования и комплекты виртуальной реальности.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Мобильный технопарк - это довольно-таки дорогой инструмент образования. Он стоит 20 млн рублей. Все эти средства, в основном, наше софинансирование. Небольшая часть из федерального бюджета. Сам факт, что нам предоставили такой инструмент, является поощрительным».

Первым пунктом, где остановится мобильный технопарк, станет Печенгский район.