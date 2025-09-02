ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫНачалась регистрация на Всероссийский день бега «Кросс нации»
1 сентября в регионе стартовало обучение участников кадровой программы «Герои Севера»

В проект вошли бойцы СВО из Мурманской области, которых отобрали из почти 400 претендентов. С участниками программы встретился глава региона.

Участников ждёт подготовка по четырем ключевым направлениям: основы государственности, государственная и муниципальная служба, экономика и финансы, технологическое развитие и система управления.

Первый модуль включает лекции по истории России, тренинги и встречи с ведущими экспертами. Особое внимание уделяется психологической адаптации к мирной жизни.

С 8 по 12 сентября для защитников запланированы очные стажировки в органах власти и муниципалитетах. В Заполярье инициатива реализуется совместно с Высшей школой государственного управления Президентской академии РАНХиГС.

С участниками программы на территории Центра гражданско-патриотического воспитания «На Севере – Жить! встретился глава региона.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Наши бойцы, которые проявили себя на СВО в крайне опасных условиях, защищая Родину, безусловно достойны при наличии их желания продолжать карьеру на гражданской службе, решая вопросы хозяйственного значения, производственные вопросы, потому что за их плечами героический опыт».

Всего программа рассчитана на 502 академических часа. Выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке в сфере государственного и муниципального управления и предложения о назначении на службу.

Андрей Федосеев, участник программы «Герои Севера»: «Начало очень насыщенное, динамичное, много нового. Но мы, как я думаю, с этим, несомненно, справимся. Это дальнейшее продолжение оказывать помощь Мурманской области, нашему государству, повысить свои навыки и оказывать помощь не на военной службе, она для меня уже закончилась по состоянию здоровья, а принести огромную пользу в мирной жизни».

Напомним, программа «Герои Севера» запущена в регионе по поручению Президента России и аналогична федеральному проекту «Время героев».

