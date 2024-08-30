1 сентября всех приглашают на главную площадь города-героя на день рождения Мурманского морского торгового порта

1 сентября площадь Пять Углов в Мурманске станет местом притяжения для гостей и жителей города. В 16 часов здесь начнётся большой концерт. Музыкант, продюсер и фронтмен «Therr Maitz» Антон Беляев выступит со своим шоу «Lab». Вместе с ним на сцену выйдут 50 артистов – члены оркестра и вокалисты. Зрелище действительно масштабное.

Инга Русакевич, заместитель исполнительного директора по персоналу АО «Мурманский морской торговый порт»: «Для нас важно, чтобы максимальное количество горожан и работников нашего порта, гостей города, приняли участие в праздновании нашего дня рождения, поддержали своим позитивом. Я желаю всем хорошего настроения на празднике».

Важно отметить, что для гостей события готовят особую сцену. Она станет самой большой за всю историю проведения праздников в Мурманске, уверяют организаторы.

Карина Доева, старший аккаунт-менеджер креативного агентства «Мел»: «Сцена, которая составляет 20х12 метров, что является больше 200 кв. метров. Чтобы на площади Пять Углов можно было смотреть с любого угла, мы дополнительно устанавливаем экраны по обе стороны от сцены, которые составляют 6х3 метра. Это огромные экраны, которые можно видеть с любой точки площади».

Айсберг и качели, недавно установленные на площади, станут дополнительным украшением и местом для удобного просмотра.

Организаторы праздника просят гостей приходить заранее, во избежание очереди на входе, так как на площади установят металлодетекторы для безопасности.