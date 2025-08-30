1 сентября задаёт информационный фон недели: в Мурманске прошло традиционное августовское совещание педагогов, муниципалитетам передали 17 новых школьных автобусов, подали отопление в учебные заведения

В центре города заработала тематическая ярмарка «На севере – учиться». Гостей приглашают провести последние выходные лета в сопровождении творческих мастер-классов, вкусных угощений и музыкальных выступлений.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. Расширить информационные рамки программы нам поможет гость студии Дмитрий Митин, координатор «Молодёжки» Народного фронта в Мурманской области.

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ».

Отряда кораблей Северного флота продолжает арктический поход. В этот раз моряки отработали высадку на борт судна, нарушившего границу. Тренировка состоялась в акватории Карского моря.

Новый корабль – морской тральщик «Афанасий Иванников» пополнил ряды 7-й бригады кораблей охраны Кольской флотилии разнородных сил. С личным составом судно прибыло в пункт постоянного базирования на Северный флот.

Через месяц Россия может закрыть свою исключительную экономическую зону для норвежских рыболовных судов. Росрыболовство предупредило о возможном ответе на июльский запрет Норвегии на промысел в её экономзоне. В частности, запрет коснулся непосредственно двух российских компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд». Если норвежская сторона не пересмотрит свою позицию в течение месяца, то Россия введёт аналогичные ограничения для судов Северного Королевства. Кроме того, рыболовство и распределение квот на вылов в открытых водах Баренцева и Норвежского морей будут вестись исходя из российских национальных интересов.

В Мурманске оборудованы точки бесплатного Wi-Fi, которые доступны для жителей и гостей города в районе памятника жертвам интервенции, в Центральном сквере, рядом с памятником С.М. Кирова, на территории проведения ярмарок на улице Воровского, а также на пересечении её с улицей Пушкинской. Ещё две точки доступны в районе Семёновского озера – на территорию парка и у памятника коту Семёну. Пропускная способность каналов передачи данных составляет до 100 Мбит/с. Для подключения к Wi-Fi пользователю достаточно выбрать в списке доступных сетей «Murmansk_wifi_free» и пройти простую авторизацию с помощью SMS или сервиса «Альфа ID». В общественной беспроводной сети реализована система контент-фильтрации, которая автоматически блокирует переход на фишинговые и вредоносные ресурсы. На Wi-Fi и проводной интернет, как правило, не распространяются временные ограничения, которые вынуждены периодически вводить в регионе на основании федерального закона «О связи» для обеспечения безопасности. Заработавшие точки могут стать альтернативой при отсутствии мобильного интернета. Они также указаны на карте бесплатного Wi-Fi, размещённой на сайте регионального правительства.

В Мурманской области утверждён новый порядок избрания глав муниципалитетов. В июне этого года Мурманская областная Дума приняла закон, по которому главы муниципалитетов будут избираться представительным органом из кандидатов, предложенных губернатором региона. Исключение составляют главы закрытых административно-территориальных образований. В остальных муниципалитетах губернатор сможет рассматривать предложения о кандидатурах от парламентских политических партий, чьи списки депутатов получили мандаты в Госдуме или Мурманской областной Думе. Также в этом процессе смогут участвовать региональная Общественная палата, ассоциация «Совет муниципальных образований Мурманской области» и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.

С 1 сентября Отделение социального фонда России Мурманской области будет выплачивать студенткам пособие по беременности и родам в повышенном размере. Теперь пособие студенткам, обучающимся очно, устанавливается в размере 100 процентов величины прожиточного минимума, включая весь период отпуска по беременности и родам. В Мурманской области размер пособия составит порядка 129 тысяч рублей. Заявление на выплату можно подать через портал госуслуг, в клиентской службе Отделения соцфонда по Мурманской области или в МФЦ. Сделать это можно в течение 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам.

В Мурманске прошло традиционное августовское совещание педагогов в преддверии нового учебного года. Основные темы совещания, а также, какие нововведения в образовательной среде появились в регионе, расскажем в нашем сюжете.

Главы сразу нескольких муниципалитетов на этой неделе издали постановления о старте отопительного сезона в образовательных и социальных учреждениях. В детские сады, школы, учреждения дополнительного образования, культуры, молодёжной политики и спорта, в Видяево и Ловозеро тепло начало поступать ещё 28 августа, с 29 числа отопсезон начался в ковдорских, оленегорских и мурманских школах. «Важно, чтобы первого сентября юные мурманчане вернулись в уже прогретые помещения и образовательный процесс протекал для них в комфортных условиях», - отметили в администрации областного центра.

Губернатор Андрей Чибис передал муниципалитетам 17 новых школьных автобусов. Церемония состоялась в Мурманске на улице Пушкинской у Дворца культуры имени С.М. Кирова. За последние шесть лет общее число переданных автобусов достигло 116. Это результат целенаправленной и системной работы по обновлению парка. Ребятам нужен транспорт для экскурсий, участия в олимпиадах, спортивных соревнованиях и других значимых событиях. При этом уделяется особое внимание безопасности и комфорту школьников

Новый учебный год вот-вот начнётся. Большинству детей родители уже подготовили комплекты формы и необходимой канцелярии. Сколько времени и средств уходит на сбор ребёнка в школу в 2025 году узнала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

«Школьные годы чудесные, с дружбою, с книгою, с песнею. Как они быстро летят? Их не воротишь назад», - эти стихотворные воспоминания о школе известного советского поэта Евгения Долматовского. Журналисты «Арктик-ТВ» поинтересовались у мурманчан, как они вспоминают времена своей учебы.

«Созвездие друзей» или врагов? Мурманчане жалуются на ужасные условия содержания животных в одном из приютов города. По словам бывших волонтёров, владелица не платит за аренду помещения, не ухаживает за питомцами, которые голодают и умирают прямо в его стенах. Подробности смотрите прямо сейчас, но просим впечатлительных людей отойти от экранов.

На погранпосту в Борисоглебске турист пытался привезти в Россию 52 литра алкоголя. Таможенники обнаружили склад горячительных напитков в машине иностранца. Путешественник из Восточной Азии заявил таможенникам, что порядком ввоза товаров в Россию перед поездкой не интересовался и потому привез такое количество. 54-летний турист прибыл из Норвегии. В салоне его автомобиля нашли 37 бутылок и 48 жестяных банок различных крепких напитков. Однако правила разрешают ввозить в Россию значительно меньшее число алкоголя.

В Мурманской области снимают фильмы, получившие грантовую поддержку от регионального правительства. Один из нескольких проектов, - короткометражку «Глазами леса» - уже сняли. О работе группы, о сюжете и первом показе ленты расскажет Анастасия Кочурова.

Викинги, рыцари и ведьмы с разной нечистью заполонили Мончегорск. Все выходные они развлекались вместе с северянами на большом фестивале «Имандра». Съёмочная группа «Арктик-ТВ» отправилась изучать этот древний и загадочный мир.