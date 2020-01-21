10 000 000 000 кВтч – свет от КАЭС

Более десяти миллиардов киловатт-часов электроэнергии было выработано за 2019 год Колькой АЭС. Об итогах работы за прошлый год и планах на будущее журналистам рассказал директор предприятия Василий Омельчук.

Кольская АЭС входит в число крупнейших налогоплательщиков региона. По итогам прошлого года в консолидированный бюджет области перечислено около 2,5 миллиарда рублей. В 2019 была также проведена модернизация и получена лицензия до 2034 года.

Василий Омельчук, директор Кольской АЭС: «Наша установленная мощность в 1800 мегаватт составляет около половины всех мощностей, которые есть на территории Мурманской области. Вырабатываем мы около 60 процентов электроэнергии, которая вырабатывается на Кольском полуострове в нашей энергосистеме».

Благодаря проведённой модернизации на КАЭС потенциал предприятия составляет 14 миллиардов киловатт часов в год. Также выполнен большой объём работ по повышению безопасности энергоблоков, включающий реконструкцию систем и оборудования.

Василий Омельчук, директор Кольской АЭС: «В Мурманской области на сегодня созданы идеальные инвестиционные условия с точки зрения электроэнергии. 500 мегаватт установленных мощностей находятся в резерве. Мы не раз обсуждали это в правительстве Мурманской области и в Мурманской областной Думе, нам надо искать пути привлечения инвесторов».

Василий Омельчук подчеркнул, что на предприятии уделяют большое внимание условиям труда. 2019 году более тысячи сотрудников атомной электростанции повысили квалификацию. Кольская АЭС в шестой раз стала лидером в сфере организации работы по охране труда среди крупных предприятий и организаций региона.