10 апреля открывается «Норвежская выставка» весенней и демисезонной верхней одежды от компании «Орсо Групп»

Коллекции от скандинавских и норвежских брендов представлены из закрывшихся магазинов Санкт-Петербурга и специально доставлены в Мурманск. Выставка продлится 5 дней - с 10 по 14 апреля включительно.

Почти все крупные сети норвежских магазинов верхней одежды покинули российский рынок. А товарный остаток распродаётся со скидками по всем регионам страны на специализированных выставках.

Дарина, менеджер «Норвежской выставки»: «Из-за сложной сейчас ситуации в стране очень многие европейские магазины закрываются. Наша компания «Орсо Групп» выкупает товарный остаток этих магазинов, так как им товар девать некуда, на складе хранить дорого, за границу не вывезти. Что остаётся делать? Отдать товар за бесценок. Наша компания выкупила этот товар и сейчас распродаёт его по всей территории России со скидками от 40 до 70%. У нас представлены канадские и норвежские «Аляски», скандинавские и финские пуховики, облегчённые дублёнки. И всё это сейчас продаётся по ценам в два, а то и в три раза дешевле, чем были до этого в магазинах».

Виталий, менеджер «Норвежской выставки»: «Представляю вашему вниманию финскую кожаную куртку от компании «Санши». Данная модель выполнена из натуральной телячьей кожи, она обработана полифит-маслами, поэтому не боится ни снега, ни ветра, ни дождя. Данная модель прекрасно подойдёт как на демисезон, так и на лето».

Олег, покупатель: «Купил куртку канадскую. Она мне нравится - тёплая, хорошая, хожу в ней в одной футболке. Вещь хорошая - удобная и лёгкая. Карманов достаточно, хватает чтобы положить документы и всё остальное».

Только с 10 по 14 апреля включительно с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена в Мурманске по адресу: просп. Героев-североморцев, 45 (вход с правой стороны здания, 2-й этаж. Ориентир - воздушные шары).

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