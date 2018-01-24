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День за днём с «Арктик-ТВ»24.01.18 19:30

10 дней в заточении, или Истошные крики брошенной кошки

У жильцов дома № 1 по улице Миронова в Мурманске сегодня праздник. 10 дней подряд люди не могли спать спокойно. Сердобольных горожан тревожили вопли кошки, оставленной хозяевами в пустой квартире, без воды и еды.

Вот уже 10 дней мурманчанки из  дома № 1 на улице Миронова будоражат телефонными  звонками пожарных, спасателей и полицию. Рядом с людьми гибнет кошка. Своими криками о помощи животное терзает слух и души сердобольных граждан. Те, в свою очередь, пытаются придумать, как вызволить попавшее в беду животное.

- Вы знаете, у меня комната, спальня, на ту сторону выходит. Так ночью, вы понимаете, как кошка начнёт кричать, так я не могу спать, - рассказывает горожанка Тамара Кошелева. - У меня у самой кошка. Представляю, как ей там холодно, одиноко и ещё и голодная.

Заявила о проблеме в подъезде Татьяна Белокопытова. Она первая услышала мяуканье и попыталась выяснить, что же происходит в странной квартире. Дверь ей, правда, не открыли. Женщину, которая живёт здесь с двумя маленькими детьми, не видели с новогодних праздников. Да и поддержку активистка нашла не у всех жителей подъезда, у некоторых обеспокоенность Татьяны вызвала неприкрытую агрессию.

Впрочем, большинство соседей были  на стороне беспокойной женщины. Люди переживают, в том числе потому, что в злополучной квартире открыто  окно. А при таких холодах можно заморозить батареи, а тогда тепло пропадёт и у всех в доме.

- И в полицию звонили, и в МЧС. Они сказали, что не могут этим заниматься, - рассказывает Тамара Степура, житель дома № 1 по улице Миронова. - Мы вчера целый день караулили. Раньше-то, когда  были участковые, мы в лицо их знали, они ходили, интересовались, кто, чем, как живёт. А здесь участкового мы вообще не знаем.

Собственное расследование тоже не помогло. Телефон владелицы квартиры, где мучилось животное,  выключен, а бывший её знакомый сообщил, что не знает, куда она могла уехать. Обеспокоенные люди  начали предполагать самое худшее.

- Я говорю,  послушайте, умирает там животное. Десять дней, просит о помощи, - рассказывает Татьяна Белокопытова. – Вылезает: «Мяу, мяу!». - Просит о помощи. Может, там человек просто пытался окошко открыть,  упал возле окошка, может, он там лежит возле окна. Как это так? Надо просто поглядеть в окно, я не знаю…

Уже после того, как журналисты «Арктик-ТВ» сняли сюжет об этом происшествии, полицейские помогли жильцам: квартиру вскрыли, но ничего страшного в помещении не обнаружили. Окно стражи правопорядка закрыли, а кошку забрали себе зоозащитники. Животное на момент спасения было истощено и ночь провело в ветклинике под капельницей с питательным раствором.

- Мы можем говорить об истощении кошки. Я, скорее всего, буду подавать заявление о том, чтобы хозяйку привлекали к ответственности за жестокое обращение с животными, - говорит  Оксана Анчишкина, руководитель приюта для бездомных животных, - потому что в статье УК есть такой пункт, когда животное намеренно оставляют без доступа к еде и воде. Это рассматривается, как жестокое обращение.

Обратно владелице кошку не отдадут. После того, как животное поправится и придёт в себя, её попытаются пристроить в новую семью. К сожалению, такие случаи в практике зоозащитников не редкость. И спасти пушистых пленников удаётся далеко не всегда, ведь их крик о помощи по российским законам не является веским поводом для вмешательства в ситуацию правоохранительных органов.

 

Комментарии

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