10-классники проходят профориентацию, или 13 ноября спецназ УФСИН России будет отмечать 35-летие

В преддверии юбилея место службы бойцов мурманского спецназа «Айсберг» посетили кадеты профильного класса УФСИН. Ведь некоторые из них планируют стать будущими защитниками Родины.

Ученики 10-го кадетского класса 5-й мурманской школы впервые оказались на службе у спецназовцев «Айсберга». Здесь бойцы проходят обучение, тренируются и работают. Основная задача отдела – обеспечение безопасности объектов уголовно-исполнительной системы. Задержание особо опасных преступников, находящихся в розыске, освобождение заложников, пресечение актов терроризма. И это неполный перечень того, чем занимаются сотрудники.

Служба непростая и требует отличной подготовки, отметили кадеты во время визита.

Вячеслав Фатеев, ученик кадетского класса школы №5: «Да, мнение меняется. Не всё так романтизировано, как в сериалах. Не всё так сказочно. Люди работают и трудятся. Нам даже сказали, что они могут жить здесь, семью не видеть. Это тяжело, но они живут и поддерживают порядок».

- А ты готов к такому?

- Ещё не знаю, если придётся…

Если Вячеслав ещё раздумывает о будущей профессии, то его одноклассница Софья уже давно определилась. Она станет кинологом и будет служить в УФСИН. Девушка очень любит собак и дома занимается дрессировкой любимой лайки. А ещё она старается хорошо учиться, чтобы поступить в профильный вуз. Ведь без хороших оценок туда не попасть.

Софья Ковинова, ученица кадетского класса школы №5: «В данный момент у меня есть проблемы с математикой, но я стараюсь её устранить, чтобы пойти в силовые структуры, потому что там профильная математика нужна. С историей и обществознанием проблем нет, я счастлива. Думаю, если очень постараюсь, то добьюсь результатов и поступлю в вуз. Наверное, в Пермь, там есть направление кинологии, либо в Рязань».

- А возвращаться сюда собираешься, работать?

- Да.

Софья уверена, что девочки не уступают парням в силе и выносливости, а это один из главных показателей для службы в рядах УФСИН. На службу берут мастеров и кандидатов в мастера спорта. Физически крепких и образованных людей, сообщил ребятам во время экскурсии заместитель начальника отдела спецназа Артём Готь.

Артём Готь, заместитель начальника отдела специального назначения УФСИН России по Мурманской области: «Перед тем, как рассмотреть кандидата на должность в сотрудники, проводим собеседование. Задаём различные вопросы: как человек может ориентироваться, как понимает обстановку в стране. Основные исторические моменты в жизни России он должен знать».

Дружба с кадетским классом 5-й школы и регионального УФСИН многолетняя. Немало бывших учеников теперь несут службу в его подразделениях. Как отмечают педагоги, дети серьёзно подходят к выбору будущей профессии, понимая ответственность, которая ляжет на их плечи.

Павел Басков, классный руководитель 10 «Б» класса школы №5: «Детям это интересно. В последнее время в школах профориентация развивается. Я полагаю, что будет развиваться активно, учитывая курс на привлечение внимания молодёжи к патриотизму, к защите и служению Отечеству. Ребята стараются, прикладывают усилия. Они креативно и активно ищут решения при затруднениях в учёбе. В целом, стараются хорошо».

Во время экскурсии кадеты также узнали историю подразделения. Им рассказали о служебных командировках на Северный Кавказ, которые стали настоящей проверкой профессионализма сотрудников.