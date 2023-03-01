10 команд играли в «Зарницу»

В Центре «Юная гвардия» на улице Торцева в Мурманске 10 команд юнармейцев и представителей патриотических клубов города сыграли в «Зарницу». Участникам предстояло показать знания истории и практические навыки, например, строевую подготовку.

В советское время «Зарница» была во многом пионерской игрой, сейчас же традиции переняли представители «Юнармии» и различных патриотических клубов. Мурманск в этом не исключение. В этот раз соревнования среди школьных состоялись в центре «Юная гвардия» на Торцева.

Василий Буров, начальник штаба Мурманского отделения Всероссийского детского юношеского военно-патриотического движения «Юнармия»: «Сегодня вы будете соревноваться. Выявлять лучших! Желаю всем вам победы, проигравших тут не будет».

А начинают участники, а это 10 команд, с построения и конкурса строевой песни. Чеканят шаг по залу как мальчишки, так и девчонки. Такой дисциплине и филигранности можно позавидовать. Сразу видно, к соревнованиям ребята подходят ответственно.

Судьям придётся постараться, чтобы выбрать лучшую команду. Помимо строевой подготовки, ребята соревновались в ряде других дисциплин: оказывали медицинскую помощь, разбирали и собирали автомат Калашникова на время, демонтировали знания военной истории.