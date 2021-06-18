10 комфортных городов Мурманской области

В Мурманской области есть 10 комфортных городов. По итогам 2020 года наша область стала одной из лучших в стране по результатам индекса качества городской среды. Он увеличился на 4% по сравнению с 2019 годом и составил 193 балла.

Из 16 городов Мурманской области 10 признаны комфортными для проживания. Ими стали Мурманск, Снежногорск, Полярный, Гаджиево, Ковдор, Кола, Кировск, Кандалакша, Североморск и Апатиты.