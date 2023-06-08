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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.06.23 19:30

10 лет добрых дел Натальи Беловой

8 июня отмечается День социального работника - людей, которые помогают пожилым, женщинам с детьми, беременным и тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию.

Наталья Белова ходит за продуктами точно чаще, чем другие. И сегодня, в свой профессиональный праздник, девушка также на посту. Её деятельность охватывает большой круг обязанностей. Одна из них, покупка продуктов для своих подопечных.

Наталья уже знает, какое молоко выбрать, какие фрукты больше по душе пенсионерам. У неё на социальном обслуживание 14 человек: кому-то приносит лекарства, кому-то помогает с оплатой коммунальных услуг, а кого-то нужно просто выслушать и поддержать. Одним словом - индивидуальный подход.

Наталья Белова, социальный работник Мурманского комплексного центра социального обслуживания населения: «Каждый день - только разные люди на социальном обслуживание. У кого-то пятиразовое, у кого-то семиразовое, кто-то два раза… У всех определённая индивидуальная программа».

Продукты мы купили, отправляемся знакомиться с подопечной Натальи. Женщина живёт одна и уже редко выходит на улицу. Основные бытовые заботы помогает решать соцработник.

Нина Ивановна радушно встречает гостей на пороге: «Наташенька, родненькая моя, с праздничком тебя! Спасибо огромное!».

Нине Ивановне 87 лет, живёт женщина одна. Год назад поняла, что физически не справляется с бытовыми делами и обратилась за социальной поддержкой.

Нина Денисова, подопечная: «Ходить плохо мне стало и справляться с делами. Я уже стала пугаться одиночества».

Они при встрече много общаются. На кухне сразу начинается движение. Наталья всегда измерит давление Нине Ивановне, разложит продукты, купит лекарства. И каждое утро девушка начинает с обзвона своих подопечных, чтобы распланировать рабочий день: «Здравствуйте, Мария Леонидовна. Социальный работник, Наташа, вас беспокоит. Что у нас сегодня на заказ?».

Она вспоминает, что пришла в профессию совсем молодой девчонкой и сейчас не может представить свою жизнь без помощи другим людям. В этом году Наталье вручили благодарственное письмо за многолетний и добросовестный труд в социально-трудовой сфере.

Наталья Белова, социальный работник Мурманского комплексного центра социального обслуживания населения: «Нет такого, что я не хочу, не могу. Такого не будет, потому что ты несёшь это добро, а добро это тебе возвращается, такой круговорот. Я без этого не могу».

Как отмечает девушка, важно наладить контакт с человеком и у неё это получается.

Маловероятно встретить в наши дни иную сферу деятельности, где милосердие, сострадание и великодушие играли бы такую важную роль, как в социальной работе.

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