10-летию воссоединения Крыма с Россией посвятили выставку «Отдых в Крыму»

Её открыли в Культурно-выставочном центре Русского музея в Мурманске.

Экспозиция включает графику, живопись, предметы декоративно-прикладного и ювелирного искусства из собрания художественного музея.

Творческие люди давно облюбовали южный полуостров, поэтому недостатка в работах, сделанных в Крыму, нет. На выставке представлены картины, написанные как до революции, так и советского периода, и, конечно, современные произведения искусства, в том числе мурманских мастеров живописи.

Выставка «Отдых в Крыму» открыта до 21 апреля.