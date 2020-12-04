10 лидеров волонтёрского движения получат премию главы муниципального образования город Мурманск «За активную общественную работу»

2020 год для всего мира, а в том числе и для Мурманской области, оказался непростым. В условиях пандемии и вынужденной самоизоляции десятков тысяч человек неоценимой оказалась работа волонтёров. В Мурманске особо отличившиеся организации наградили премией главы муниципального образования.

Волонтёры Мурманска каждый год работают на благо города. Поддерживают социально незащищенные слои общества, помогают в организации спортивных и культурных мероприятий, заботятся о бездомных. Делают это они бесплатно, ведомые лишь идеями гуманизма. По сложившейся традиции, каждый год ряду организаций глава муниципального образования вручает специальную премию «За активную общественную работу».

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Мы сейчас вышли в период, когда подводим итоги 2020 года, очень непростого. Действительно, год выдался не то что непростой, а тяжёлый, нужно прямо говорить. И так сложилось, что этот же год у нас Год волонтёра. Эти ребята стали героям года, который мы заканчиваем через месяц. Вы знаете, их вклад просто не оценить. И сегодняшние поздравления хочется начать с благодарности».

Волонтёры в этом году доставляли пожилым и заболевшим северянам продукты и лекарства на дом, помогали медикам, оказывали населению психологическую поддержку. Центр национальных культур «Содружество», например, снабжал уставших коллег едой, рассказывает Паридахон Насирова.

Паридахон Насирова, волонтёр общественной организации «Центр национальных культур «Содружеств: «Мы во время пандемии сделали так, что помогли волонтёрам. Сами волонтёрством не занимались. Но, тем не менее, мы их кормили каждые выходные, когда надо. А сейчас - тоже продолжаем волонтёрствовать. Наши ребята, у кого есть машины, возят врачей из разных поликлиник. С шестого числа, две-три машины, бывает, что и пять-шесть машин ежедневно помогают врачам».

Учитывая, что нагрузка на волонтёров увеличилась, поддержку организациям оказывал и город. Совместная работа принесла результаты - в период самоизоляции обделённых помощью не оказалось.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Мы не просто помогаем волонтёрам. Мы пытаемся их организовать, помочь им, соответственно, эту работу проводить, автотранспортом обеспечиваем. Я, в том числе автотранспортом обеспечивал волонтёров. И мы в этом году увидели значительный рост заинтересованных в волонтёрском движении. У нас количество волонтёров прибавляется. И очень важно, что мы, занимаемся обучением волонтёров. Рассказываем им, как лучше ту или иную работу проводить».

Всего к премии главы муниципального образования город Мурманск «За активную общественную работу» представили 10 лидеров волонтёрского движения.