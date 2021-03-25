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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.03.21 19:30

10 лучших фоторабот украсили выставку в историко-краеведческом музее Полярного

За фокусом и объектами фотосъёмки следили особенные ребята - воспитанники Центра социального обеспечения стали авторами работ и участниками фотопроекта «Инклюзия через призму искусства».

Спустя год реализации в Александровске проекта «Инклюзия через призму искусства» кураторы могут сделать выводы: им удалось научить детей в социально-опасной жизненной ситуации и ребят-инвалидов взаимодействовать и находить точки соприкосновения. Пока в руках фотоаппарат, они чувствуют себя увереннее, взрослее, даже профессиональнее. Здесь нет места неуравновешенности и нетерпеливости: фотография любит чёткость.

Юлия Ушакова, реализатор проекта «Инклюзия через призму искусства», г. Снежногорск: «Самое главное, наверное, это, чтобы дети в социально-опасном положении толерантно относились к таким деткам. Эти проблемы мы решаем через мастер-классы по фотоделу, тематические фотовыставки, фотосессии и мероприятия по совместной обработке фотографий».

Такой проект специалистам учреждения социального обслуживания населения удалось реализовать благодаря выигранным в прошлом году средствам – более, чем на 200 тысяч рублей были закуплены фототехника, реквизит для фотосессий, осветительные элементы.

Юлия Ушакова, реализатор проекта «Инклюзия через призму искусства», г. Снежногорск: «Уже не первый год мы пробовали элементы фототерапии в реабилитации детей с ВОЗ и потихоньку подошли к гранту».

Портреты, пейзажи, натюрморты… Многие снимки становились участниками и даже победителями фотоконкурсов. На этом работа в области искусства для ребят не закончится, в планах кураторов  - расширить представление детей и о журналистике. Например, в газете Центра «Социальный вестник» появятся личные колонки воспитанников. Есть вероятность, что ребята станут блогерами, покоряя просторы интернета и давая полезные советы.

Вместе с выставкой «Взгляд ребёнка», на которой представленный труды участников социального проекта в историко-краеведческом музее Полярного, открыты экспозиции более опытных художников.

Наталья Сергеева, заведующая выставочно-оформительским отделом историко-краеведческого музея, г. Полярный:  «В частности, выставка «Герои России - гордость Мурманской области», на которой представлены карандашные портреты Героев России, выполненные студентами художественного факультета МАГУ».

Все действующие выставки доступны посетителям во время работы музея, посмотреть на снимки, сделанные студентами, можно до 18 апреля.

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