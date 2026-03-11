10 марта ежегодно в России отмечают День архивов

В этот день 305 лет назад Петр I подписал первый в стране государственный акт, положивший начало архивной службе. Сейчас архивисты — стражи истории, которые идут в ногу со временем.

Корреспондент «Арктик-ТВ» Ксения Зубкова побывала в Государственном архиве Мурманской области и узнала, где и как хранят документы вековой давности.

В представлении многих людей, архив - тёмное место, где работают кропотливые исследователи. Но на самом деле, Государственный архив - крупное высокотехнологичное предприятие. Здесь кипит жизнь: от реставрационных лабораторий до цифровых серверов. А начинается бережное отношение к истории в лаборатории реставрации и переплёта.

Татьяна Павлова, заведующая лабораторией реставрации и переплёта Государственного архива Мурманской области: «Некоторые документы к нам поступают вот в таком неприглядном виде. Наша задача — превратить их вот в такие. Самое главное в процессе реставрации — это её обратимость. Мы используем только натуральные материалы, даже клей варим самостоятельно из муки высшего сорта».

Реставраторы раскрывают ветхие дела на страницах, подбирают бумагу по плотности и цвету, а затем буквально собирают историю по кусочкам. На восстановление одного листа может уходить до 15 минут кропотливой работы.

Анна Индыкова, ведущий архивист Государственного архива Мурманской области: «Этот лист требует очень большой реставрации, так как он разорван, фрагменты утеряны. В данном месте будем восстанавливать кусок, здесь выпрямляем влажной тряпочкой, здесь наращиваем кусок и закрепляем все микалентной бумагой».

Чтобы документ не рассыпался в руках исследователей, его нужно не только отреставрировать, но и перевести в «цифру». Этим занимаются в отделе автоматизированных архивных технологий. Уникальное и современное оборудование позволяет проводить сканирование бережно, без ультрафиолета.

Анатолий Назимов, начальник отдела автоматизированных архивных технологий и микрофильмирования документов Государственного архива Мурманской области: «Мы сканируем особо ценные документы, например, биометрические книги. После сканирования документы через портал «Госуслуги» доступны гражданам».

Также в отделе создают микрофильмы для Страхового фонда. Такая плёнка содержит фотографические копии документов, в одной порядка 1300 изображений. Срок службы этого материала порядка 400 лет.

В архиве с особым подходом относятся не только к реставрации или оцифровке, но и к хранению документов.

Максим Ершов, начальник отдела обеспечения сохранности и государственного учёта Государственного архива Мурманской области: «Мы сейчас с вами находимся в одном из отделов хранилища, тут создаются для этого благоприятные условия».

Три этажа стеллажей, где соблюдают необходимый световой режим, а температуру не поднимают выше 17 градусов. В этом климате бережно находятся более 1 миллиона 350 тысяч единиц хранения.

- Это один из интересных документов - план села Умба 1915 года. Каждый дом пронумерован, напротив номера указаны жители. Сейчас, если предки человека жили в Умбе, он может даже узнать дом, в котором они жили».

Все документы являются подлинными, с оригинальными подписями.

- У нас очень большой фотоархив, есть и с визитов известных лиц, например, с визита Юрия Алексеевича Гагарина, когда он был в Мурманске.

Самый старинный экспонат находится в сейфе - книга соляных пошлин датируемая 1646 годом.

Максим Ершов, начальник отдела обеспечения сохранности и государственного учёта Государственного архива Мурманской области: «Это прикосновение к истории, такие моменты делают нашу работу очень интересной».

Чтобы каждый желающий мог прикоснуться к этой информации, архив проводит специальные экскурсионные дни. Где, например, можно услышать первое стихотворение, посвящённое Мурманску.

Дмитрий Ермолаев, начальник отдела научного использования и публикации архивных документов Государственного архива Мурманской области: «Там содержатся детали, которые отражают Мурманск того времени».

Екатерина Боева, директор Государственного архива Мурманской области: «Мы прикладываем большое количество усилий, чтобы документы не просто лежали, а для того, чтобы с ними могли знакомиться люди, изучать свою историю из первоисточников».

10 апреля архиву исполнится 104 года, в честь этого события проведут день открытых дверей. Кроме того, раз в месяц любой желающий может записаться на экскурсию, услышать историю улицы, где живёт или найти следы своих предков в метрических книгах. Ведь главная задача архивистов - не просто сохранить, но и сделать знания доступными для всех.