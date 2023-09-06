10 молодых бойцов ОМОН «Медведь» Росгвардии приняли присягу

Начальник Управления Росгвардии по Мурманской области полковник полиции Дмитрий Салихов поздравил молодых сотрудников войск национальной гвардии и пожелал им всегда верить в собственные возможности, с честью и достоинством служить Отечеству, обеспечивая охрану и защиту его граждан.

В Мурманске в рамках проведения декады солидарности в борьбе с терроризмом сотрудники ОМОН «Медведь» Росгвардии, впервые поступившие на службу, приняли присягу. Торжественные мероприятия состоялись на базе полигона Росгвардии.

Новобранцы дали клятву свято соблюдать Конституцию РФ и законы Российской Федерации.

10 молодых бойцов ОМОН «Медведь» Росгвардии в течение трёх месяцев совершенствовали знания и навыки.

Начальник Управления Росгвардии по Мурманской области полковник полиции Дмитрий Салихов поздравил молодых сотрудников войск национальной гвардии и пожелал им всегда верить в собственные возможности, с честью и достоинством служить Отечеству, обеспечивая охрану и защиту его граждан.

Росгвардейцы уже приступили к несению службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в регионе.