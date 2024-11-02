10 молодых иностранных представителей СМИ приехали в Мурманск в рамках Всероссийского образовательного форума «ШУМ»

В этом году главной темой проекта стала журналистика.

Форум «ШУМ» в этом году впервые объединил журналистов разных стран для знакомства с культурой, традициями и историей регионов России. Десять участников отправились для этого в Заполярье. Пять дней зарубежные участники проведут в Мурманской области, погружаясь в мир российской журналистики. Также каждый из них снимет уникальный тревел-блог, отражая свои впечатления от поездки.

Анастасия Чернобривченко, заместитель начальника отдела международного сотрудничества дирекции Всемирного фестиваля молодёжи «ШУМ»: «Мы приехали в Мурманск вчера. Уже успели посетить МАУ, там мы встретились с иностранными студентами, обучающимися в вашем регионе. Были удивлены, увидев обучающихся из Марокко, Палестины. Среди наших иностранных участников также есть представители Африки. Обсудили с ними вопрос, а как они вообще решились на переезд на Север для обучения, делились эмоциями от России, впечатлениями».

Делегация зарубежных специалистов уже посетила Центр управления регионом. Здесь представители комитета по туризму Мурманской области рассказали им, чем удивителен наш край и почему хорошо жить на Севере.

Гости сразу прониклись северной атмосферой. Представители южных стран даже не испугались снежной зимы в ноябре, а даже наоборот.

Санкет Гвалт, журналист из Нью-Дели: «Мне очень нравится Россия, мне очень хотелось бы развивать отношения с мурманским регионом. Хотелось бы увидеть северное сияние. Вчера у нас также был прекрасный ужин арктической кухни, что нам очень понравилось. Очень многого жду от этого визита».

Кайо Бастос Баррозу, журналист, юрист и инфлюенсер из Рио-де-Жанейр: «Я очень люблю смотреть, какое общество, какие люди в разных северных городах, как они живут в разных условиях. Когда я увидел Мурманск, я понял, что это очень-очень холодное место, но при этом это очень большой город. Это правда! Очень удивительно и заставляет задуматься».

Туристический потенциал Мурманской области очевиден, особенно для медийщиков из стран БРИКС. Одной из гостей столицы Арктики стала представительница Китайской Народной Республики. Тесное сотрудничество наших стран в различных сферах, включая туризм, играет важную роль. И для продуктивной совместной работы специалисты учат именно русский язык.

Чанг Ченг, журналист из Пекина: «Если я понимаю русский язык, то мы можем лучше общаться друг с другом. И сейчас у нас в Китае очень много планов на сотрудничество с Россией. И у нас есть очень много пожеланий, чтобы наши друзья из России смогли больше приезжать в Китай. И чтобы мы сотрудничали в различных сферах».

Девушка отмечает, что акцент в своём блоге планирует сделать именно на туризме в нашем регионе. Она хочет рассказывать о красоте северной природы и блюдах местной кухни.

Чанг Ченг, журналист из Пекина: «Вчера мы уже попробовали крабов в Мурманске. Они были очень вкусные и свежие. Мне очень-очень нравятся морепродукты».

Также гостями Заполярья стали представители таких стран как Индия, Зимбабве, Камерун, Китай, Коста-Рика, Молдова, Сербия, Южная Осетия и Бразилия. В ходе визита в Мурманск они познакомятся с представителями местных средств массовой информации и попробуют себя в роли российских журналистов.