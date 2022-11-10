10 ноября сотрудники органов внутренних дел празднуют свой профессиональный праздник

В этот день ветераны службы и действующие представители силовых ведомств возложили цветы к мурманскому памятнику солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга.

Участники митинга возложили к подножию мемориала красные гвоздики.

Сейчас, по мнению старожилов МВД, которые работали ещё в милиции в 90-е годы, город и область стали заметно безопаснее. Для многих правоохранителей, вышедших на пенсию, служба осталась делом всей жизни.

Владимир Котов, председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Мурманской области: «Я обращаюсь к молодёжи, чтобы они служить достойно. Служите Родине, служить не за зарплату, служите охране общественного порядка, служите безопасности. Надо знать историю нашей милиции. Когда знаешь историю, значит и служится, будем говорить, легче. Я поздравляю всех сотрудников органов внутренних дел, особенно ветеранов, которых знаю практически всех, всей Мурманской области. Желаю здоровья, успехов! А сотрудникам, конечно, успехов по службе в результатах оперативно-служебной деятельности».