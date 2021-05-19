10 педагогов дополнительного образования стали участниками конкурса «Сердце отдаю детям»

Ежегодный конкурс «Сердце отдаю детям» стартовал в центре «Лапландия». Лучшие педагоги дополнительного образования съехались из всех уголков нашей области, чтобы представить различные направления в работе с детьми будь-то музыка, спорт или декоративно-прикладное искусство.

Сергей Кулаков, директор М урманского областного центра дополнительного образования «Лапландия»: «У нас в отросли работает более 2000 педагогов дополнительного образования, поэтому и конкурс так называется. Когда с тобой педагог дополнительного образования, то он и определяет жизнь ребёнка в дальнейшем - кто-то становится художником, музыкантом и физиком, всегда это определяется в системе допобразования».

В этом году в конкурсе принимают участие дебютанты молодые и талантливые педагоги наравне с опытными профессионалами они представят персональные методики.

Перед жюри стоит задача - определить лучшего педагога дополнительного образования, но, по сути, проигравших в состязании не будет. Конкурсанты в полной мере смогут не только раскрыть таланты, но и достичь новых профессиональных вершин.

Валерий Чернев, председатель жюри: «Очень важно ходить и смотреть, что делают другие, равно как и читать книги по педагогике. Как писал классик, что очень важно читать! Мы можем увидеть в работе другого то, на что сами никогда не обращали внимание, сами не могли додуматься, это дат импульс развития каждому из нас.

Трёхдневная программа регионального этапа всероссийского конкурса состоит из четырёх испытаний. Уже в эту пятницу станет известно имя победителя.