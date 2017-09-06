10 сентября идём голосовать

Уже в это воскресенье на территории Мурманской области состоятся выборы представителей в муниципальные Советы депутатов. Голосование пройдёт в посёлке Видяево, Ковдорском районе и Териберке. Дополнительные выборы пройдут в Мурманске на третьем и пятом избирательном учатсках, Никеле, Ревде, а также Варзуге.

Сейчас идёт досрочное голосование в участковых избиркомах. Те избиратели, которые не смогут 10 сентября прийти на свой участок, уже сейчас могут отдать свой голос за выбранного кандидата. Важно отметить, что принять участие в голосовании могут только те северяне, у которых есть постоянная прописка на территории избирательного округа. Граждане с временной регистрацией голосовать на местных выборах не могут.

- Адрес избирательного участка можно узнать на официальном сайте облизбиркома в разделе «Найди свой избирательный участок», - рассказывает Елизавета Евсюкова, заместитель председателя Избирательной комиссии Мурманской области. – Там можно ввести адрес места жительства, а программа выдаст конкретный номер и адрес избирательного участка. Кроме того, можно позвонить в соответствующую территориальную избирательную комиссию, где сотрудники сообщат, на каком избирательном участке вам необходимо голосовать.