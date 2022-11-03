10 талантливых ребят из Мурманска и области приняли участие в пленэре, который проходил в рамках профильной смены «Композиция» по направлению «Искусство»

Центр выявления и поддержки одарённых детей и молодёжи Мурманской области «Полярная звезда» около недели назад начал профильную смену «Композиция» по направлению «Искусство». Проект создан для юных талантливых художников, его главная цель – интенсивное погружение в творческий процесс.

В рамках смены на берегу Семёновского озера состоялся пленэр, где участницы под надзором чуткого и заботливого преподавателя изобразительного искусства Ольги Мильчаковой делали зарисовки понравившихся видов.

Ольга Мильчакова, преподаватель изобразительного искусства высшей категории: «Это, скажем так, урок наблюдения. Это маленькие зарисовки, так как пленэр невозможно проводить при таком холоде. Мы сейчас здесь сделаем небольшую зарисовочку за 10-15 минут и пойдём дальше искать замечательные уголки нашего Семёновского озера. Задача такая, чтобы найти такой пейзажный вид, который неизвестен никому».

Для того чтобы попасть в такой проект, участники должны были показать хорошие результаты по специальным дисциплинам в школе и быть лауреатами городских, региональных и даже международных конкурсов. 10 человек из Мурманска, Североморска, Полярных Зорь и Полярного были выбраны для участия в смене. По словам педагога, знания они получают самые необходимые.

Ольга Мильчакова, преподаватель изобразительного искусства: «На таких курсах усовершенствуются навыки, приобретаются новые знания, новые какие-то горизонты открываются творческие. Я думаю, что это даёт только положительный результат».

Юным художникам, конечно, тоже нравится процесс работы, даже несмотря на холод. Говорят, получили много нового и встретили единомышленников.

Анастасия Кабакова, участница из города Полярные Зори: «Мы попали сюда в первый раз. Нас позвала сюда наша учительница. Мы собрали все работы, поехали сюда, здесь провели много времени. Это было очень полезно, нам дали новые знания, много было практики и интересные экскурсии».

Вероника Листова, участница из города Полярные Зори: «Я сюда приехала, чтобы больше завести друзей-художников. И завела!».

До конца завершения проекта остался буквально один день. Вдохновленные новыми знаниями художники вернутся домой. Работы молодых деятелей искусства можно будет увидеть в скором времени на выставках, которые организует «Полярная звезда».