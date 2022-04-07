10 тысяч шагов - жители Полярного присоединились к акции в честь Всемирного дня здоровья

Анна Жабко, методист ГЦК «Север», г. Полярный: «Сейчас наши участники отправились по заранее спланированному маршруту. Им необходимо пройти 10 тысяч шагов».

Но перед выходом на старт – общая разминка. Ходьба, уверяют специалисты, для иммунитета полезна, да и обсудить во время прогулки можно многое, и даже серьёзные переговоры провести, уверены участники акции.

Маргарита Комарова, волонтёр движения «Импульсы Севера», г. Полярный: «Это отличная акция, я прошла чуть больше 10 тысяч шагов в прекрасной компании».

Возраст спортсменов значения совершенно не имеет – такие тренировки легки и приятны, надо лишь увеличить их частоту.

Елена Славинская, жительница города Полярного: «Желательно каждые выходные и для взрослых, и для детей».

Алексей Крапивко, волонтёр движения «Импульсы Севера», г. Полярный: «Потому что движение – это жизнь «.

Делать своему телу прививку бодрости нужно каждый день. Врачи убеждены, что 10 тысяч шагов – это ежедневный необходимый минимум для поддержки здоровья. Присоединяйтесь и вы!