10-й судоремонтный завод Полярного продолжает праздновать свой юбилей

Напомним, в этом году «десятке» стукнуло 85 лет. В честь дня рождения завод организовал необычную выставку.

От секретных документов до современных корабельных проектов , как начинался и становился 10-й Ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод, расскажут и покажут в музее Полярного. В котором начала свою работу выставка, посвященная людям, флоту, городу и, конечно, «десятке» - как завод называют полярнинцы.

Валентина Коськина, директор историко-краеведческого музея Полярного: «Встречались с работниками-старожилами завода, с почётными гражданами, чей трудовой путь прошёл на заводе. Была проведена большая работа по подбору материалов и подготовке к этой выставке».

Это далеко не все юбилейные сюрпризы от СРЗ. Ко Дню машиностроителей представители завода приняли участие в съёмках легендарного телешоу «Поле чудес».

Евгения Бурнашова, руководитель регионального отделения Союза машиностроителей России, г. Полярный: «Съёмки уже состоялись, поэтому 25 сентября мы приглашаем всех к экранам телевизоров поболеть за команду 10-го судоремонтного завода».

Поздравить предприятие с 85-й годовщиной и посмотреть выставку приехали и мурманские гости.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Самое главное, чтобы завод, набрав те темпы, которые сегодня имеет, шёл только вверх, развивался, соответственно, вместе с ним будет развиваться и город, будет расти благосостояние полярнинцев».

Музей и СРЗ приглашают алекандровцев и гостей города посетить экспозицию, которая будет открыта до 23 октября.