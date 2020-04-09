10-й судоремонтный завод в Полярном работает в условиях пандемии

Судоремонтные заводы области внесены в перечень предприятий, деятельность которых может не приостанавливаться на время пандемии. Конечно, с соблюдением всех мер безопасности. Одним из таких заводов стал 10-й судоремонтный в Полярном.

Площадь 10-го судоремонтного завода в Полярном без малого 60 гектаров . Здесь трудятся почти 700 человек. Жёсткий график докования не позволяет останавливаться и нарушать работу предприятия. Длительные каникулы привели бы к задержкам по заработной плате, так что разрешение на работу от властей региона пришлось весьма кстати.

Евгений Зудин, генеральный директор АО «10 СРЗ»: «Мною были приняты решения о выполнении работ на заказах эксплуатации, на срочных заказах. Мы выполняем работы в базах с соблюдением мер предосторожности. На сегодняшний день мы уже обеспечены масками в количестве двенадцати тысяч штук и сейчас приобретены уже и идут по почте приборы контроля температуры».

Из доков скоро должны вывести научно-исследовательское судно «Аурелия». На его место планирует поставить судно «Лиинахамари». Для начала ремонта всё готово, но есть проблемы у тех, кто работает с поставщиками материалов для других заказов.

Наталья Загляда, руководитель группы закупок АО «10 СРЗ»: «Ситуация на самом деле очень сложная. Пошла вторая неделя карантина, основная масса поставщиков находится в режиме самоизоляции, либо работает дистанционно. Выручают мелкие фирмы, некоторые из них находятся в Мурманске, которые работают».

Работают на территории завода и сторонние фирмы, к примеру, специалисты из Екатеринбурга с начала года утилизируют десантный корабль. Но в цехах не слышно привычного шума. Рабочие передвигаются малыми группами.

Евгений Зудин, генеральный директор АО «10 СРЗ»: «Мною подписан приказ о переводе производственных рабочих на постоянную работу с соблюдением мер безопасности. Вспомогательные службы находятся на удалёнке с присутствием одного, максимум двух человек на производстве, чтобы они могли либо вызвать кого-то дополнительно при необходимости».

Что касается эпидемиологической обстановки на СРЗ, то за неделю одного сотрудника с симптомами ОРВИ отправили в больницу, но его уже выписали, коронавирусной инфекции врачи не обнаружили.