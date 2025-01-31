«100 дней до Победы»: штык от винтовки Мосина, найденный в Долине Славы, передадут в Центральный музей Великой Отечественной войны

В Мурманске в стенах регионального штаба общественной поддержки состоялся круглый стол, приуроченный к знаменательной дате – 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В этом году Россия отметит важную дату - 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Значимость этого события в жизни нашей страны невозможно переоценить. В честь предстоящей годовщины был дан старт Всероссийской патриотической акции «100 дней до Победы».

Акции направлена не только на сохранение исторической памяти, но и на формирование у молодого поколения патриотических чувств.

В этом году акция включает в себя целый ряд интереснейших моментов. Среди них: конкурс плакатов «Наша Победа», проект по сбору старинных предметов «Подари музею экспонат», эстафета чтения стихов «Слово подвига».

И это, конечно, далеко не всё. Особое внимание организаторы обращают на автопробег «Навстречу Победе».

Наталья Рашева, председатель Общественной палаты Мурманской области: «Сегодня мы собрались и для того, чтобы поприветствовать участников автопробега, которые сегодня финишировали в Москве. Автопробег сегодня является, наверное, важной составляющей экономики региона, потому что мы, расширяя свою географию, делая доступным автотуризм, развиваем и экономику региона».

Яркой частью события стало вручение директору Центрального музея Великой Отечественной войны Александру Школьнику штыка винтовки Мосина. Экспонат был найден нашими историками-искателями в Долине Славы.

Наталья Рашева, председатель Общественной палаты Мурманской области: «У нас есть делегат Кошкарев Сергей Александрович, член Общественной палаты. Он получил штык от хранителей музея Мурманского арктического университета Чапенко Александра Александровича. Он повёз его в Москву».

К слову, студенты МАУ также приняли участие в захватывающем квесте - путешествие по «Окнам «Полярной правды», организованном краеведческим музеем. На нём ребята познакомились с творчеством различных фронтовых поэтов и художников, а также узнали много нового о подвигах защитников страны.