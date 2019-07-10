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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.07.19 19:30

100 дней на посту врио губернатора

Сегодня назначенец Путина провёл первую большую пресс-конференцию. В ней приняли участие более 30 журналистов, представляющих 25 федеральных и региональных информационных агентств, областных изданий и телекомпаний, муниципальных средств массовой информации. Традиционно говорили о проблемах в здравоохранении, ЖКХ, мазутозависимости, перерасчётах в квитанциях за тепло и перспективах, к примеру, развитии региональной авиации.

Когда и как Мурманской области удастся соскочить с мазутной иглы? Какой опыт альтернативных источников тепла уже апробирован в отдельных муниципалитетах региона? В ближайшей перспективе будут ли в регионе средства за закупку мазута на предстоящий отопительный сезон? Эти вопросы, в первую очередь волнуют журналистов региона.

У врио губернатора готов ответ на любой вопрос.

Вопросы здравоохранения - здесь не только нехватка специалистов, но и уровень их профессионализма, и, к сожалению, имеющее место быть халатное и даже грубое отношение отдельных врачей к пациентам. Как защитить людей, вынужденных искать помощи у представителей самой, казалось бы, гуманной профессии, от подобных случаев? 

«На Севере – жить!», - слова новичка в нашем регионе, стали в последнее время установкой на реформирование всех сфер жизни региона. Хорошее образование, по словам врио губернатора,  – один из аспектов, способных удержать молодых северян на малой Родине.

Развитие туризма – один из способов не только спасти малые населенные пункты области от исчезновения, но и путь к их устойчивому и самостоятельному экономическому развитию.

Удовлетворить потребности в современном и качественном жилье для северян, обеспечить его доступность, по мнению руководителя региона, сможет только масштабное строительство в Мурманской области. Учитывая природные особенности Кольского Заполярья, дело сложное, хлопотное и дорогостоящее. Но глава  уверен, эта программа не только значительно снизит цены на квадратные метры на всей территории Кольского Заполярья, но и завершит, наконец, вялотекущее переселение из ветхого и аварийного жилья.

Как будут решаться проблемы внутренней логистики, и какие перспективы развития получит межрегиональная сеть авиамаршрутов, минуя Москву? Какие изменения с этой целью ждут воздушные гавани Заполярья?

Говорили и о неравенстве в заработных платах северян, об историческом принципе распределения квот на вылов рыбы, о народной экономической стратегии, где вносить свои предложения смогут сами жители Мурманской области. Словом, в основном, разговор касался планов на будущее, которые ещё предстоит воплотить в жизнь. 100 дней для проблем нашего региона явно маловато.

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