100 лет исполнилось мурманчанке Марии Михайловне Берсенёвой

С юбилеем ветерана труда, школьного учителя поздравили представители администрации и Совета депутатов города Мурманска.

Последние 70 лет Мария Михайловна Берсенёва живёт в Мурманске, а родилась она в Вологодской области, где уже во время Великой Отечественной войны начала работать учителем. Наш северный город ветерану нравится, поэтому она после выхода на пенсию не захотела, как это делают многие, переезжать на юг. А вот секрет долголетия женщина объясняет просто - работы всегда была так много, что задумываться о плохом просто не хватало времени.

- Думаю, что я многое пережила на свете: росла без матери, работа в колхозе, совхозе, - вспоминает Мария Берсенёва. - Знаете, запрягали нашего брата в плуг и тащить. Всё было, но мы служили, не сидели, сложа руки, так как понимали, что если надо, то надо.

На день рождения Совет депутатов и администрация города подарили Марии Михайловне павловский платок и прибавили к большому списку наград ещё одну - знак «Сто лет городу Мурманску».

Вместе с мужем Мария Берсенёва воспитала пятерых детей. Теперь у неё шесть внуков и восемь правнуков. В праздничный день поздравили именинницу и представители Совета ветеранов.