100 лет исполнилось со дня образования патрульно-постовой службы

На торжественном построение побывала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Они выбрали путь защитников. Всегда начеку, следят за порядком, противодействуют преступности и первыми приходят на помощь. Свой профессиональный праздник они открыли торжественным построением на площади перед Морским вокзалом Мурманска.

Несмотря на то, что работа непростая и занимает много времени, молодёжь это не пугает. Юноши и девушки активно пополняют ряды полиции. Стоит отметить, что ППС остаётся основным и многочисленным подразделением в МВД.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «В патрульно-постовой службе, я считаю, люди высоко подготовленные. У них должны быть и высокая подготовка профессиональная, и физическая, и владения ситуацией в любой момент. В любой ситуации, какая бы не случилась, они должны принять решение и, главное, защитить наших граждан от того или иного преступника, который посягает на их жизнь».

На празднике новобранцы приняли присягу, а отличившихся сотрудников отметили наградами и благодарственными письмами.