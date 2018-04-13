100 лет служения Родине

8 апреля по всей стране отмечался праздник — 100 лет со дня образования военных комиссариатов. В этот день лучших представителей комиссариатов Мурманской области наградили Почётными грамотами и Благодарственными письмами. Для собравшихся состоялся праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов Мурманска.

В Мурманске в актовом зале Детской театральной школы состоялось чествование офицеров и военных, служащих в рядах Вооруженных сил России. Военные комиссариаты мобилизуют соотечественников на службу Родине в мирное время и в суровые годы военных испытаний. Для многих россиян военкомат стал точкой отсчёта профессиональной карьеры, а служба в армии или на флоте – делом жизни.

В настоящее время на военные комиссариаты возложены задачи, от своевременного и качественного выполнения которых зависит состояние боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил России. Верность долгу и самоотдача сотрудников военкоматов были и остаются залогом успешной организации призывной работы на территории региона и эффективного выполнения поставленных задач.

- Сегодня в городе Мурманске при слаженной работе муниципальных властей и военного комиссариата мы достигли высоких результатов, - отметил в своём выступлении Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - Если брать 2017 год, то задание на призыв по городу Мурманску выполнено на 104%. Это высокая планка, я уверен, что дальнейшими совместными действиями мы будем удерживать её.

Особое место в деятельности комиссариатов занимает патриотическое воспитание молодёжи. Благодаря этому у молодых людей формируется стремление защищать свою страну, достойно служить в Вооруженных силах России. Уже 258 ребят из Мурманской области изъявили желание поступить в высшие учебные заведения Министерства обороны. Этой весной они оканчивают школу и после успешной сдачи ЕГЭ военкомат принимает от них заявления, проверит состояние здоровья, а также их годность по той или иной форме допуска, которая требуется в вузе. Далее личное дело направляется в выбранное юношей учебное заведение Минобороны.

В масштабах истории 100 лет - период небольшой. Во времена становления и развития армии и флота перед военкоматами ставились масштабные, ответственные задачи по комплектованию войск. И они их успешно решали. Сегодня профессиональная выучка, повседневный напряженный труд личного состава военных комиссариатов, как и раньше, подчинены главной цели - повышению боевой готовности Вооруженных сил и обеспечению безопасности государства.