100-летие известного конструктора Михаила Калашникова встретили с его автоматом

Военные инженеры Северного флота организовали для юнармейцев тематический утренник в честь 100-летия известного в мире конструктора стрелкового оружия – Михаила Тимофеевича Калашникова.

В клубе полка состоялась демонстрация документального фильма о выдающемся русском оружейнике. Была развёрнута интерактивная выставка с образцами автоматов и пулемётов Калашникова разных лет.

Юнармейцы проверили и закрепили свои навыки сборки-разборки, а военнослужащие по призыву не только разбирали и собирали АК-74 на время, но и устроили соревнование.