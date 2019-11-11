День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.11.19 19:30
100-летие известного конструктора Михаила Калашникова встретили с его автоматом
Военные инженеры Северного флота организовали для юнармейцев тематический утренник в честь 100-летия известного в мире конструктора стрелкового оружия – Михаила Тимофеевича Калашникова.
В клубе полка состоялась демонстрация документального фильма о выдающемся русском оружейнике. Была развёрнута интерактивная выставка с образцами автоматов и пулемётов Калашникова разных лет.
Юнармейцы проверили и закрепили свои навыки сборки-разборки, а военнослужащие по призыву не только разбирали и собирали АК-74 на время, но и устроили соревнование.
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