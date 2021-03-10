100-летие празднует старейшая научная организация Заполярья

В честь этого события в Мурманск прибыл руководитель головного института рыбного хозяйства и океанографии. Он пообщался сначала с губернатором Андреем Чибисом, а затем провёл встречу с журналистами и рассказал, как развивается ВНИРО. А также поделился данными о популяции морских обитателей Северного бассейна.

По словам Кирилла Колончина, директора Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, реструктуризация ПИНРО прошла успешно. Независимое учреждение присоединили к ВНИРО. В этих аббревиатурах можно запутаться, но сути это не меняет, структура управления организации уменьшилась в разы и стала проще. Однако под молодых сотрудников институт готов открывать новые должности.

Кирилл Колончин, директор ВНИРО: «Мы предложили региону нашу площадку и базу для прохождения практики студентам и школьникам Мурманской области. Мы готовы брать их в летний период, в том числе, как и на морские исследования, прибрежные и на исследования на реках».

В научно-исследовательском институте открываются новые направления. С этого года подсчёт рыбы, которая идёт на нерест, ведётся с использованием искусственного интеллекта. Это делается с помощью беспилотных летательных аппаратов, которые вытесняют вертолёты МИ-8 и малую авиацию. Причём мы единственная страна, практикующая такой способ. И это не все новшества.

Кирилл Колончин, директор ВНИРО: «В конце прошлого года заключили государственный контракт на строительство новых научно-исследовательских судов. И два новых судна будут заложены на Невском судостроительном судоремонтном заводе в Шлиссебурге. 64-метровые суда, самых новейших разработок, которые только бывают».

В конструкцию заложат современное научное оборудование, а также обещают, что эти судна будут непотопляемые. Помимо позитивных обновлений в институте Кирилл Колончин рассказал и о состоянии морской флоры и фауны в северных водах. По данным учёных, многолетний запас мойвы находится на среднем уровне. И есть осторожный оптимизм, что в 2022 году запрет на её вылов будет снят.

Кирилл Колончин, директор ВНИРО: «Неплохое поколение выросло 2019 года - урожайное. Так что мы ожидаем, что к 2022 году оно составит основу промыслового запаса. Предположительно мы можем рассчитывать на то, чтобы начать добывать мойву заново в пределах 50 тысяч тонн».

Что касается крабов, то его популяция хорошая. Кормовой базы хватает и членистоногим обитателям и рыбам. Кроме того, многих пугает растущая популярность вылова морских деликатесов – ламинарии, морских ежей, гребешков и креветок. Учёные всех также успокаивают, их запас хороший. В скором времени, институт проведёт исследование, которое покажет точное число морских обитателей и определит объём будущего допустимого вылова.