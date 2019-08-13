100-летие региональной пожарной охраны отметили на Северном полюсе

Продолжается череда праздничных событий связанных со 100-летием региональной пожарной охраны. Недавно сотрудники МЧС вернулись с Серного полюса, где они водрузили флаг ведомства.

Мурманские пожарные решили оригинально отметить 100-летний юбилей регионального ведомства - для этого отправились на Северный полюс. Стоя на макушке планеты, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области поздравил коллег с праздником. «Уважаемые пожарные Мурманской области, разрешите отсюда, с Северного полюса, поздравить вас. Хочу пожелать всем спокойных дежурств, крепкого здоровья, верных тылов. Всего хорошего!», - говорит Артур Хачатрян, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области.

Присоседился к поздравлениям и известный путешественник Фёдор Конюхов, который так же принял участие в экспедиции на борту атомного ледокола «50 лет Победы». «Я Вас поздравляю! Это очень красивая дата, - говорит Фёдор Конюхов, путешественник. - Дай вам Бог счастья и мира, чтобы было меньше пожаров».

Поездку на уникальном ледоколе двум мурманским пожарным подарил «Атомфлот». На Северном полюсе спасатели окунулись в воду Северного Ледовитого океана, приняли участие в экскурсиях и даже поиграли в футбол.

Вместе с командой ледокола и участниками экспедиции сотрудники МЧС приняли активное участие в учебной эвакуации и познакомились с системой корабельного пожаротушения.