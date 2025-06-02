100-летие спортивного общества «Динамо» в Мурманске отметили футбольным турниром среди сотрудников силовых структур

На сегодняшний день региональное отделение насчитывает более 12 тысяч человек.

На стадионе комплекса «Авангард» в Мурманске состоялось захватывающее спортивное событие. Первый Кубок по мини-футболу, посвящённый столетнему юбилею регионального отделения легендарного общества «Динамо». На поле вышли 12 команд.

Сергей Тян, директор Городского спортивного центра «Авангард»: «Все наши силовые структуры, правоохранительные структуры входят в это спортивное общество и представляют сборные команды страны на международных соревнованиях. Основная часть наших сборных состоит из динамовцев».

На торжественном открытии турнира прославленный мастер спорта СССР по футболу Николай Толстых и председатель мурманского отделения «Динамо» Алексей Веселовский символическим ударом ввели мяч в игру.

Алексей Веселовский, председатель общества «Динамо» по Мурманской области, генерал-майор полиции: «Настрой боевой и спортивный, замечательное мероприятие сегодня - мы впервые проводим кубок по мини-футболу на таком уровне, посвящённый серьёзной дате. Команды готовы, полны задора, бодрости, спортивного заряда… Я думаю, они подарят увлекательную игру и множество эмоций болельщикам и зрителям».

К слову, соревнования по мини-футболу в таком масштабном формате «Динамо» проводит в Мурманске впервые.

Сергей Домиканов, заместитель председателя МРО ОГО ВФСО «Динамо»: «На траве – это большой футбол. Мы решили провести это так, потому что команды в таком формате участвуют на всероссийский соревнованиях… Такой формат, надеемся, всем понравится и будет дальше развиваться».

Цель у всех участников одна – выиграть, а вот опыт и уровень мастерства разный. Например, команда «Динамо Мурманск» недавно вернулась с Всероссийских соревнований в Ижевске и уже ставит перед собой новые задачи на будущие матчи.

Илья Федоров, капитан мини-футбольного клуба «Динамо Мурманск»: «Собираемся дальше одерживать многочисленные победы в будущих турнирах, набирать молодёжь, которая будет прогрессировать и пополнять наши ряды. Настрой у команды боевой, все следуют за мной и максимально настроены на победу».

Второй этап соревнований состоится 30 августа. Команда-победитель заберёт Суперкубок турнира.