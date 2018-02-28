100-летию системы дополнительного образования посвятили научно-практическую конференцию

В 2018 году отмечается 100-летие системы дополнительного образования в России. В связи с таким значимым событием на базе Центра дополнительного образования «Лапландия» была организована научно-практическая конференция, куда съехались педагоги со всей области.

В «Лапландии» собрались педагоги дополнительного образования со всего региона, чтобы представить свои учреждения, а также поучаствовать в семинарах открытой профильной региональной научно-практической конференции. «Сегодня у нас около трёхсот участников со всей области. Вы знаете, что у нас дополнительное образование очень ярко представлено во всех муниципальных образования, - говорит Сергей Кулаков, директор Центра дополнительного образования «Лапландия». - Если мы говорим о развитии технического творчества, то в лидерах у нас Мончегорск, Апатиты, Александровск, Кольский район. Если мы говорим о туризме, то это у нас Кировск, Кандалакша».

Дополнительное образование играет большую роль в развитии личности ребёнка, способствует мотивации к познанию, труду, творчеству и спорту. В современных условиях оно является эффективным средством профилактики асоциальных явлений в молодёжной среде. Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк отметила, что за прошедшие 100 лет в стране сменилось две формы государственности, а систему дополнительного образования, понимая всю её важность и значимость, удалось сохранить.

- Кадры решают всё и у нас в этой системе работают замечательные профессионалы. Это доказано тем, что их воспитанники занимают призовые места и очень часто на федеральных конкурсах профессионального и творческого мастерства, - сказала Инна Погребняк, заместитель губернатора Мурманской области.

И все же проблемы в этой сфере существуют и их необходимо решать, в том числе с помощью встреч. Для участников важно понять, какое место в жизни ребёнка занимают те или иные способы получения знаний. Помимо этого, педагоги стремятся воспитать качественного специалиста, который в дальнейшем сможет трудиться на предприятиях или вносить свой посильный вклад в развитие общества.

- Профессионально ориентировать детей надо начинать со школы, - считает Сергей Веллер, президент Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области. - Дальше продолжать в учебных заведениях среднего профессионального образования, высшего образования. А в процессе обучения готовить их, интегрировать уже в производство.

Помимо этого, в актовом зале «Лапландии» состоялось торжественное награждение лучших педагогов дополнительного образования, после чего все специалисты приняли участие в пленарном заседании.