100 литров контрафактного алкоголя изъяли полицейские в одном из магазинов Мурманска

Во время проверки выяснилось, что владельцы торговой точки не имеют лицензию на продажу горячительных напитков. Большая часть алкоголя является контрафактной и продаётся без документов подтверждающих легальность их производства.

Из незаконного оборота специалисты изъяли 160 единиц алкогольной продукции общим объёмом свыше 100 литров . Изъятый алкоголь помещён на временное хранение до решения суда как вещественное доказательство.

Ранее организатор незаконной торговли неоднократно привлекался к ответственности за нарушения действующего законодательства. Предпринимателю может грозить штраф до 1 миллиона рублей.