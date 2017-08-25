100 поэтов соберутся у большой табуретки

Завтра в Мончегорске состоится Международный поэтический фестиваль «Табуретка». В творческом мероприятии примут участие более 100 авторов. Почётный гость – известный финский писатель Вилле Хютёнен.

Участников праздника ждут не только поэтические встречи, но и сюрпризы от организаторов – интерактивная площадка «Генератор сказок», вернисаж «Страницы современной поэзии», прозвучат голоса классиков, которые увековечили свою память поэзией.

- Для взрослых с детьми на фестивале будет работать «Генератор сказок», где каждый гость сможет выбрать персонажей, которые можно будет вписать с сюжет мультфильма, - рассказывает Юлия Сафонова, пресс-секретарь II Международного поэтического фестиваля «Табуретка». – Мультфильм будет создаваться на глазах участников этой интерактивной площадки.

- Этнофотуризм – это совмещение современной поэзии и классической школы, - замечает Вилле Хютёнен, финский писатель, участник фестиваля «Табуретка». - Вы можете узнать об этом стиле больше, если приедете в Мончегорск на фестиваль «Табуретка». Я буду там и буду вас ждать.