100 талантливых школьников из 12 муниципалитетов боролись за право представить Мурманскую область в финале Всероссийского проекта-фестиваля «Российская школьная весна»

Гала-концерт регионального этапа провели на площадке Кольского районного центра культуры. Конкурсанты соревновались в пяти направлениях: театральном, вокальном, танцевальном, оригинальном жанре и специальной номинации «Малая Родина «Первых».

Работы в медиа и моде проводили в онлайн-формате. Алекандра из Кировска подготовила для выступления вокальный номер с игрой на флейте. Она уверена в своих силах и даже желает успехов всех конкурсантам.

Александра, ученица Хибинской гимназии, г. Кировск: «Не надо волноваться! Я думаю, все справятся».

Всероссийский проект-фестиваль «Российская школьная весна» - флагманский проект «Движения Первых» и Российского Союза Молодёжи. В прошлом году участие в нём приняли более 35000 школьников, а в финале выступили 1530 участников из более чем 80 регионов России.

По итогам испытаний обладателем гран-при в вокальном направлении в номинации «Эстрадное пение. Отечественная песня» стала Елизавета Нетребина из города Полярные Зори. Она представит Мурманскую область в финале, который проведут в мае в Ставрополе.