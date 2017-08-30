100 тысяч рублей - для победителей «Гольфстрима»

Организаторы и участники фестиваля «Гольфстрим», приемника праздника спорта «Мурманская миля» готовятся к предстоящему событию с полной отдачей. В городском парке прошла тренировка конькобежцев, которые так же пройдут дистанцию на празднике. Напомним, фестиваль состоится 9 сентября на территории рядом с Кольским мостом.

Евгений Жиганов сегодня вместе со своими воспитанниками, учениками конькобежной секции, тренируется в необычном месте. Площадкой для разминки стал парк на улице Пушкинской. Разогнаться до 40 километров в час здесь не получится, но отработать старт, а главное, финиш заезда – можно. Но это довольно непросто, так как внимательные зрители могут заметить, что тормозов у своеобразных коньков нет. Так конькобежцы готовятся к выступлению на фестивале спорта «Гольфстрим». Как и «Мурманская миля», на это мероприятие ждут многочисленных участников и зрителей на территории рядом с Кольским мостом. А магистраль протяжённостью 1600 метров на самом сооружении станет трассой марафона. Профессиональным атлетам предстоит побороться за приз в 100 тысяч рублей. Столько же получит и самый быстрый участник заплыва через Кольский залив.

- Можем с уверенностью сказать, что не только тем, кто придёт участвовать в спортивных соревнованиях, будет интересно на этом фестивале, но и зрителям, - говорит Ирина Андреева, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска. – Нами разработана развлекательная программа, которая начнётся под мостом в 14 часов. Начнут её в воины Северного флота с показательных выступлений. В 16 часов начинается песенно-танцевальный блок, его открывает питерская певица Юлия Михальчик.

Основные вопросы, возникающие во время подготовки к фестивалю, уже решены. Стоянка для личного транспорта посетителей в этом году всё таки будет, но не рядом с мостом, а у Прибрежного рынка. Легче всего до фестиваля будет добраться на специальных автобусах, считают организаторы. Своё участие в мероприятиях «Гольфстрима» подтвердили иностранные спортсмены.