1000 порций горячего и 70 комплектов тёплой одежды – очередную партию помощи в зону СВО подготовили женщины из ЗАТО Александровск

Это добровольцы, которые уже больше года постоянно поддерживают связь с ребятами на передовой и согревают их домашним теплом.

Трёхкомнатная квартира обычной многоэтажки становится тесной от коробок, пакетов, суеты. «Штаб», как шутят девушки, работает на полную мощность: к отправке в зону СВО от волонтёров ЗАТО Александровск готовится новая партия отшитого тёплого белья и продуктов быстрого приготовления.

Екатерина, доброволец, г. Снежногорск: «В нашей работе есть варианты, когда передаём по мере приготовленного, а есть, когда экстренное обращение, когда ребята завтра уезжают… Всё, что есть – всегда даём».

30 метров флисовой ткани защитной расцветки – это примерно 15-20 тёплых спортивных костюмов. Закупить ткань – это полдела, подчеркивают волонтёры. Конечно, со средствами всегда есть трудности, но спасают и неравнодушные граждане, и семьи военнослужащих, сборы ведутся в организациях и даже по знакомым. Но самый трудоёмкий момент – это пошив изделий.

Надежда Жарнакова, доброволец, г. Снежногорск: «Если у нас пришёл материал, то нам нужны руки, чтобы это отшить. Прежде, чем мы соберём деньги и закупим новый материал, мы должны этот отшить. Поэтому нам катастрофически не хватает рук».

В этот раз в коробки любовно упаковано 68 комплектов термобелья: это лонг и кальсоны, дополнили набор шапки и балаклавы, а также перчатки, носки и нижние белье. Варежки отшиты из особого материала – они не просто задерживают тепло, они позволяют стать невидимым для тепловизора. Изучив изделие подробнее, девушки приняли решение работать над покрывалами, теплоизоляционный тест был пройдён на «отлично».

Надежда Жарнакова и Анна Исляева, добровольцы, г. Снежногорск: «Это всё прошивается, передавали военным в другое ЗАТО, они проверяли – покрывало работает! Мальчишки накрываются, пробовали заниматься, движения делали – несколько часов покрывало держит, тепло не выпускает».

Заказана и со дня на день ожидается ткань на 50 плащей-невидимок. А пока работа рутинная: отшить, просушить, собрать отправить.

Упаковывают и ещё один стратегически важный компонент для успешности задания: супы быстрого приготовления, которые достаточно развести в кипятке. Они не просто удобны в походах, но и по-настоящему согреют домашним теплом. Уже больше года девушки помогают бойцам. Раньше группы добровольцев работали отдельно, теперь решили наладить более эффективные поставки: швеи и повара объединились.

Наталья Медведева, доброволец, г. Снежногорск: «Ручек, конечно, как всегда, не хватает, но каждый делает по мере своей возможности. Это же не работа, это от души идёт».

В меню, как и прежде, суп-лапша, борщ, уха-по-мурмански, молочные каши, ягодные напитки, сухари и многое другое. Более 1000 порций необходимого пропитания будут доставлено ребятам на передовую. Всё для того, чтобы они знали, что их здесь любят и ждут.

Подробности о том, как оказать посильную помощь участникам СВО, можно узнать у волонтёров ЗАТО, перейдя по QR-коду на страницу добровольцев.