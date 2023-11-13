1000 участников уже зарегистрировалась на 50-й Мурманский лыжный марафон Праздника Севера

В гонках могут принять участие профессиональные спортсмены и любители. Регистрация доступна на платформе «RussiaRunning», а также на официальном сайте Мурманского лыжного марафона.

Соревнование считается одними из самых массовых лыжных гонок в России. Оно проходит два дня. В первый - лыжники проходят дистанцию 25 и 50 км свободным стилем, во второй день – классическим.

После марафона всегда организуют «Марш малышей» – забег самых юных лыжников Праздника Севера в возрасте 5-7 лет.

Площадкой для состязаний выступает спорткомплекс «Долина Уюта». Напомним старт 50-му лыжному марафону дадут в марте будущего года.