102 года исполнилось самой массовой молодёжной организации Советского Союза – комсомолу

Он был создан партией большевиков и играл большую роль в выполнении задач по восстановлению народного хозяйства, по индустриализации и коллективизации, по проведению культурной революции. Те, кто был в рядах комсомола, до сих пор считают себя его частью.

«Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым», - строчки этой советской песни до сих пор звучат в сердцах комсомольцев. Это была не просто организация, а настоящий дух молодёжи той эпохи, тех людей, которые строили новое будущее по законам коммунистического строя.

Молодёжная организация была создана как Российский коммунистический союз молодёжи 29 октября 1918 года, но позже переименована во Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи или попросту комсомол. В неё вступали граждане СССР в возрасте 14-28 лет. Но нужно было ещё доказать, что молодой человек достоин носить гордое звание «комсомолец». Уже к 1977 году в комсомоле состояли свыше 36 миллионов человек.

Спустя годы, когда к власти пришёл Михаил Горбачев, ВЛКСМ отказался от идеологии марксизма-ленинизма, взяв курс на демократический социализм. Не все комсомольцы были согласны с этим курсом. В результате в 1991 году на Чрезвычайном съезде ВЛКСМ официально прекратил свое существование. Но дух коммунистической молодёжи всё еще жив и в современной России - помимо комсомольских организаций существует множество других молодёжных объединений.

Татьяна Ковалева, секретарь горкома партии КПРФ: «Я поздравляю сегодня всех комсомольцев. Почему комсомольцев? Потому что комсомольцев бывших не бывает! Они все душой молоды. И не зря пел Иосиф Кобзон: «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым». Всех мурманчан, россиян! Комсомол был многомиллионной организацией. Поэтому поздравляю от всей души с днем комсомола, и не старейте душой ветераны. Берегите себя и передавайте свой опыт нынешнему поколению. Он очень нужен. С праздником!».