10:3 - хоккейная команда «Арктика», выступающая в Национальной молодёжной хоккейной лиги России, встретилась с лидером турнирной таблицы клубом «Полёт» и проиграла

Мачт состоялся на домашнем для соперников стадионе в Рыбинске.

До этого «Арктика» выходила на лёд дважды. Один раз одержав победу и один раз уступив. Оба матча были против команды «Металлург», играли хоккеисты в Череповце.

Что касается матча против действующего победителя первенства – клуба «Полёт», то уже к первому перерыву соперник вёл со счетом 5:1. В третьем периоде разрыв вырос ещё больше, а итоговый результат на табло застыл на отметке 10:3 в пользу команды противника.