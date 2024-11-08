День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.11.24 19:30
10:3 - хоккейный клуб «Арктика» продолжает ледовые баталии в новом сезоне
На прошедшей игре наши спортсмены одержали долгожданную победу.
Хоккеисты «Арктики» вышли на лёд против клуба «Воевода» из Подольска. На пятой минуте матча была забита первая шайба в ворота соперников. И дальше, как по волшебству – вся битва продолжалась успешно для команды «Арктики».
Общий результат не омрачили даже три пропущенные шайбы. Итогом на табло стал счёт 10:3 в пользу заполярных спортсменов.
Лучшим игроком матча от мурманской команды признан Владимир Захаров, который выполнил свой первый хет-трик во взрослом профессиональном хоккее.
Владимир Захаров, нападающий ХК «Арктика»: «Очень хорошая игра. Ребята молодцы!».
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