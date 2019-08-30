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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.08.19 19:30

104-летие портовики встречают с производственными рекордами

1 сентября Мурманскому морскому торговому порту исполнится 104 года. Накануне праздника сотрудники предприятия провели торжественный митинг. На нём отметили лучших работников года, портреты некоторых из них теперь займут почётное место на стене славы, а также традиционно посадили несколько деревьев.

Владимир Егоров, слесарь-ремонтник Мурманского морского торгового порта, сажает дерево рядом с проходной предприятия. Помогают в важном деле мужчине внуки. Сегодня все вместе они пришли на торжественный митинг в честь 104-го дня рождения предприятия. Работа у Владимира ответственная - он обеспечивает  предприятие теплом и горячей водой. За многолетний ответственный труд мужчину наградили почётной грамотой, а имя его появится на доске почёта торгового порта.

«Без нас, без теплоснабжения, как говорится, нет работы. Людям надо мыться, надо теплую, горячую воду и всё прочее, - отмечает Владимир Егоров, слесарь-ремонтник АО «Мурманский морской торговый порт». - Поэтому мы делаем доброе дело для порта».

Посадка деревьев в день рождения - традиция предприятия. Каждый, кто удостоился награды, высаживает как минимум одно растение. Не отстаёт и Евгений Гурзо - начальник отдела механизации. Он в порту трудится уже пять лет. Пришёл инженером, а недавно получил повышение. Евгений озеленяет Мурманск не только по праздникам. На его счету уже около 30 растений.

«У меня в семье растёт маленький ребёнок, - говорит  Евгений Гурзо, начальник отдела механизации АО «Мурманский морской торговый порт». - Пока здесь работаем, будем сажать деревья, чтобы маленький мой ребёнок приходил, смотрел. Каждый год участвуем в этой акции».

Сейчас на территории порта трудятся более тысячи человек.  В этом году они обеспечили предприятию сразу несколько рекордов.

«Мы в очередной исторический год совершили несколько производственных рекордов, - говорит  Александр Масько, генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт». - Мы к ним не готовились, мы их не планировали, мы просто каждый на своём месте выполняли свою трудовую функцию. Все 1300 человек. В итоге получили такой синергетический эффект в виде определённых рекордов: это максимальная выгрузка, максимальный грузооборот, это перевалка новых грузов, это продолжение развития сегмента арктической перевалки».

Во время торжественного митинга директор предприятия не только рассказал о достижениях порта, но и озвучил планы на следующий исторический год. Например, планируется завершить экологический проект по созданию вокруг территории предприятия пыле-ветрозащитного экрана. Также предприятие собирается обновить гидротехнические сооружения.

Завершился митинг протяжным гудком стоящих на причалах порта судов.

 

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