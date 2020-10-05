104-й день рождения мурманчане встретили в онлайн-формате

4 октября город-герой Мурманск отметил 104-й день рождения. В этом году празднование проводилось на день раньше и в онлайн-формате. Все это сделано для того, чтобы уберечь северян от распространения коронавирусной инфекции.

В каждом из трёх округов Мурманска были установлены экраны, по которым транслировался праздничный концерт. Специально ко дню города местные артисты и творческие коллективы записали видеовыступления, их объединили в один большой праздничный фильм. Посмотреть его и поздравить любимый город мог любой мурманчанин.

В Первомайском округе празднование развернулось на площадке рядом домом № 101 на Кольском проспекте. Октябрьского округа собрались на Пяти Углах, а Ленинского - на территории около Семёновского озера.

В завершении онлайн-праздника заполярную столицу украсил праздничный салют.

Те, кто не смог посмотреть концерт на площади, могут увидеть его на сайте администрации Мурманска или в официальной группе города в соцсети.