105-дневная кровавая бойня нами не забыта

80-летию со дня начала «забытой войны» посвящены прошедшие бои представителей военно-исторических клубов реконструкции. Советско-финская война хоть и была непродолжительна, но успела унести тысячи жизней и красноармейцев, и финских солдат.

Для людей, надевших сегодня форму своих дедов и прадедов, реконструкция боевых действий не просто дань памяти погибшим на поле брани. Это способ изучения истории.

«Этим занимаются серьёзные люди, - говорит Александр Чапенко, кандидат исторических наук, командир отделения группы военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон». - У нас есть в клубах и военные, и те, кто служил в армии, есть те, кто работает в силовых структурах, преподаватели, студенты. Это всё позволяет нам прикоснуться к истории, материальную сторону истории понять, постичь многие нюансы. Если мероприятия публичные, то зрители могут увидеть и понять исторический фон, который соответствовал историческим событиям 1939-40-х годов».

К выбору места проведения боёв реконструкторы подошли ответственно. Высокие сосны в борах и непроходимые заснеженные тропы - то, что ждало солдат на Карельском перешейке. Дата - 30 ноября 1939 года вошла в историю, как начало зимней войны. По приказу руководства страны Советский Союз вступил в активные боевые действия с Финляндией, с целью отодвинуть границы вражеского государства от Ленинграда.

«Начало – группа красноармейцев выдвигается, переходя линию государственной границы с Финляндией, - рассказывает о сюжете реконструкции боя Олег Переверзев, председатель Мурманского регионального общественного военно-исторического клуба «Заполярный рубеж». - В процессе прорыва группа воинов должна будет обнаружить финские передовые дозоры и нейтрализовать их».

Задача финской стороны - всеми силами не дать пройти советским солдатам через рубеж обороны. Для членов военно-исторических клубов такой полевой тренировочный выход не в новинку. Участники всегда встречаются накануне важных исторических дат.

«Эта война в советское время называлась «забытая» война, потому что её заслонила гораздо более страшная – Великая Отечественная война, - поясняет Александр Чапенко, кандидат исторических наук, командир отделения группы военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон». - Но мы должны помнить, что в этой войне Советский Союз понёс достаточно большие потери. Несмотря на то, что событие двойственно трактуется историками, мы говорим не о политическом контексте, а о простых солдатах Красной Армии, которые выполняли приказы командования согласно присяге, о солдатах финской армии, которые защищали свою родину»,

Несмотря на полную боевую подготовленность финской армии, поддержки правительство Финляндии от союзников не получило, поэтому, спустя три месяца после начала войны, вынуждено было заключить с Советским Союзом мирный договор. В боях 105-дневной кровавой бойни погибли более 26 тысяч финских и 130 тысяч советских военнослужащих.