105-летие железнодорожной станции Мурманск отметили отправкой первого состава из двухэтажных вагонов

Пассажиров, отправляющихся 12 октября в Санкт-Петербург по железной дороге, ожидает сюрприз. Из Мурманска в северную столицу отправился первый двухэтажный поезд. Новые вагоны показали журналистам, а состав проводили под звуки оркестра.

Двухэтажные поезда в России - не новинка. Сегодня по 12 маршрутам страны ездят 17 пар поездов с вагонами в два этажа. Однако в Мурманске таких составов ещё не видели. Этот - первый в истории нашего железнодорожного вокзала.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Во-первых, сегодня 105 лет железнодорожной станции Мурманск. Сегодня день рождения этой станции. И символично, что в день рождения запускается новый современный двухэтажный поезд маршрутом Мурманск - Санкт-Петербург. Я очень надеюсь, что это хороший подарок всем жителям Мурманской области, гостям нашей столицы Арктики, чтобы ещё быстрее и, главное, комфортней добираться до северной столицы и возвращаться домой».

Запуск двухэтажного состава имеет, в том числе и практический смысл. Желающих поехать в Петербург по железной дороге из года в год больше. Приходилось даже удлинять составы. Теперь этот вопрос решён. В таком поезде из 11 вагонов могут с комфортом разместиться 602 пассажира. А в случае необходимости состав безболезненно можно удлинить до 16 вагонов.

Напомним, хотели запустить двухэтажные поезда ещё летом, однако, началась пандемия, а затем и рухнувший мост через Колу планы эти перечеркнули.

Дмитрий Пегов, заместитель генерального директора ОАО «РЖД»: «Мы в прошлый новый год, если вы помните, в период с 2018го на 2019-й и с 2019-го на 2020 год увеличивали количество вагонов с Санкт-Петербурга даже до 25. И по дороге отцепляли вагоны в Кеми для того, чтобы сюда покороче поезд приехал. Пассажиропоток был такой, что мы уже тогда для себя приняли решение перейти на двухэтажный подвижной состав. Мы думаем, что этот маршрут будет очень востребован. Особенно, если мы будем работать в плане нашей инфраструктуры и сокращения времени в пути».

Внутри вагоны тоже сильно отличаются от привычных мурманчанам. Все они оснащены камерами видеонаблюдения. В купе есть климат-контроль, а двери пассажирских отсеков открываются при помощи магнитных карточек-ключей. Места - тоже достаточно, как на первом, так и на втором этажах.

Оксана Боумгартен, проводник пассажирского вагона: «Они совершенно по размерам не отличаются. Купе те же, те же самые габариты. Комфортно. То, что, в принципе, и надо в купе».

Двухэтажные поезда теперь, скорее всего, будут курсировать по маршруту Мурманск-Санкт-Петербург постоянно. Цена купе в нём, несмотря на комфортность, как отметил замглавы РЖД, практически не отличается от стоимости плацкарта.

И это не все новости. Железнодорожный вокзал Мурманска также ждут перемены. Из него хотят сделать транспортно-пересадочный узел. Здесь, теперь уже навсегда поселятся кассы автовокзала. Также для удобства пассажиров будет реконструирована привокзальная площадь.