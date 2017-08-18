105 премий губернатора - лучшим из лучших!

До 10 сентября продолжается приём ходатайств о присуждении премий губернатора Мурманской области одарённым детям, студентам и аспирантам очной формы обучения. Денежное поощрение можно получить за успехи в учебной, научной, художественно-культурной, спортивной и общественной деятельности.

За особые достижения предусмотрена высшая премии «Олимп». Конкурсная комиссия определит номинантов, присуждается 100 премий в размере 18,5 тысячи рублей, и 5 премий - по 50 тысяч рублей.

Напомним, премии губернатора вручается ежегодно с 1993 года.