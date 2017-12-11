105 школьников из Мурманской области вступили в ряды Юнармии

Церемония посвящения состоялась на борту флагмана Северного флота авианосце «Адмирал Кузнецов».

До приезда командующего Северным флотом остаётся полчаса, но за это время военным морякам ещё нужно преподать несколько уроков строевой подготовки для будущих юнармейцев. По крайней мере, школьники не должны теряться при команде «кругом» и не падать в обморок от громогласных приветствий, совершенно не рассчитанных на нежное обращение с подрастающим поколением.

Как не тренировались, а вышло всё рано заметно тише, чем у шеренги моряков. Но, ученикам пытающимся равняться на старших, которые перед командованием вытянулись по струнке смирно, ещё дадут слово. Они будут по очереди клясться в верности движению «Юнармия» и получат заветный красный значок с орленком и серебристой звездой.

Вступить в ряды можно с 11 лет, но некоторые участники церемонии пожимали руку офицерам, смотря строго вверх. Немало среди представителей движения и девушек, которые по торжественному случаю заплели в волосы белые банты. Остаёется только догадываться, насколько осознано они сделали свой выбор и понимают ли куда попали.

- Было страшно перед главнокомандующим, - делится своими впечатлениями Алёна Матвеева, юнармеец.

«Торжественно клянусь: горячо любить свою Родину, жить учиться и бороться, как завещал великий Ленин», - эти слова наверняка вспомнят те, кто когда-то носил и гордился красным галстуком, а теперь бережно хранит его в шкафу. Вот только на военные рельсы пионерское движение никто не ставил, хотя ассоциации возникают прямые: та же любовь к Родине и взаимовыручка. С одной оговоркой, в пионеры принимали почти всех, а Юнармия - пока привилегия.

- Всех не думаю, что надо принимать, - говорит Николай Евменов, командующий Северным флотом, - нужно только достойных. Уже больше четырёх тысяч на Северном флоте принято юнармейцев. Я думаю, движение набирает обороты, но принимаем мы только лучших, хотя, желание высказывают уже все.

Для большинства достойных, особенно мальчишек, это простая игра в войнушку, о которой всем сердцем мечтает едва ли каждый школьник. Судите сами – форма, товарищи, разделяющие увлечение, возможность пощупать и оценить реальные образцы вооружения. Например, эта церемония посвящения, организована в огромном ангаре авианосца «Кузнецов», куда большинству гражданских никогда в жизни не удаться попасть.

- Это интересно, мы изучаем военную технику, корабли, самолёты, вооружение, - говорит Дмитрий Степанов, юнармеец

А вот преференций при поступлении в вузы Юнармия не даёт, но надо понимать, что организация пока молодая и только формирует свои ряды. Главную цель - кузницы военных кадров, она, скорее всего, оправдает на все 100%. И быть может, молодые люди, с любопытством смотрящие сегодня на марширующие ряды военных моряков, сами однажды примерят чёрную флотскую форму.